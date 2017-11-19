В Кузбассе в ночном клубе посетитель расстрелял охранников

В Кемеровской области в ночном клубе один из посетителей открыл стрельбу из ружья по охранникам, в результате один мужчина погиб, второй пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Инцидент произошел сегодня ночью в городе Ленинск-Кузнецкий.

По данным полиции, в клубе произошла драка, в результате которой охранники заведения удалили нетрезвых участников конфликта.

«Одному из них это не понравилось, он достал из автомобиля ружье, вернулся в клуб и на входе несколько раз выстрелил в сторону охранников. После этого злоумышленник вместе с другими посетителями скрылся на автомобиле. В результате данного преступления были ранены два сотрудника охраны ночного клуба, один из них — 25-летний житель города Кемерово — впоследствии скончался в медицинском учреждении», — заявили в МВД.

В итоге подозреваемого в стрельбе задержали в городе Полысаево. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Кемерово.

Задержаны еще три участника конфликта. У них изъято незарегистрированное охотничье ружье.

СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».