19 ноября 2017, 12:20
СМИ сообщили об убийстве полицейским трех человек под Парижем
Под Парижем сотрудник полиции застрелил трех человек и еще троих ранил. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Инцидент произошел вечером 18 ноября в парижском пригороде Сарселле к северу от Парижа.
Во время стрельбы полицейский использовал служебное оружие.
Впоследствии мужчина покончил с собой. В настоящее время ведется расследование.
По данным Le Parisien, пострадали четыре человека.
Стоит отметить, что в числе пострадавших оказались члены семьи девушки полицейского и их соседи. Возможно, причиной инцидента может стать ссора полицейского с его возлюбленной.
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