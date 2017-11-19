СМИ сообщили об убийстве полицейским трех человек под Парижем

Под Парижем сотрудник полиции застрелил трех человек и еще троих ранил. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Инцидент произошел вечером 18 ноября в парижском пригороде Сарселле к северу от Парижа.

Во время стрельбы полицейский использовал служебное оружие.

Впоследствии мужчина покончил с собой. В настоящее время ведется расследование.

По данным Le Parisien, пострадали четыре человека.

Стоит отметить, что в числе пострадавших оказались члены семьи девушки полицейского и их соседи. Возможно, причиной инцидента может стать ссора полицейского с его возлюбленной.