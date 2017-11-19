Саакашвили заявил о готовности стать премьером Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время вече у здания Верховной рады заявил, что готов возглавить правительство Украины. Его слова приводит телеканал NewsОne.

«Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это. Мы должны найти новых людей, чтобы они не говорили: "Если не мы, то кто?". Есть много людей — талантливых, работящих, патриотичных украинцев. Давайте работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно», — отметил Саакашвили.

Также экс-чиновник напомнил, что он и его сторонники намерены 3 декабря начать кампанию так называемого народного импичмента, и этот день «станет часом икс для нас всех».