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19 ноября 2017, 18:21
Киев Михаил Саакашвили Украина

Саакашвили заявил о готовности стать премьером Украины

Михаил Саакашвили в Одессе
Михаил Саакашвили в Одессе
фото: dumskaya.net

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время вече у здания Верховной рады заявил, что готов возглавить правительство Украины. Его слова приводит телеканал NewsОne.

«Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это. Мы должны найти новых людей, чтобы они не говорили: "Если не мы, то кто?". Есть много людей — талантливых, работящих, патриотичных украинцев. Давайте работать над новым правительством. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если нужно», — отметил Саакашвили.

Также экс-чиновник напомнил, что он и его сторонники намерены 3 декабря начать кампанию так называемого народного импичмента, и этот день «станет часом икс для нас всех».

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