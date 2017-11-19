19 ноября 2017, 20:11
Источник сообщил о согласии Мугабе на отставку
Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился покинуть свой пост. Об этом сообщил источник на его переговорах с военными, передает Reuters.
Ведущий государственного телеканала ZBC подтвердил факт того, что Мугабе вскоре обратится к населению с телеобращением.
Между тем подробности соглашения об отставке пока не разглашаются.
В настоящее время к президенту выехал фургон с журналистами для подготовки телеобращения.
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