Источник сообщил о согласии Мугабе на отставку

Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился покинуть свой пост. Об этом сообщил источник на его переговорах с военными, передает Reuters.

Ведущий государственного телеканала ZBC подтвердил факт того, что Мугабе вскоре обратится к населению с телеобращением.

Между тем подробности соглашения об отставке пока не разглашаются.

В настоящее время к президенту выехал фургон с журналистами для подготовки телеобращения.