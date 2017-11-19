На Ярославском направлении электрички задерживаются из-за инцидента со стоп-кранами

На Ярославском направлении Московской железной дороги задержано движение электричек в связи с тем, что неизвестные совершили неоднократный срыв стоп-кранов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Сегодня в 5.24 по заявлениям машинистов проходящих электропоездов неустановленными лицами неоднократно осуществлялся срыв стоп-крана, что привело к отклонениям от графика ряда электропоездов, следующих в утренние часы по Ярославскому направлению Московской железной дороги», — отметили в компании.

В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД предпринимает усилия для возвращения поездов к нормальному графику и сокращения опозданий.

По данным ЦППК, на Ярославском направлении задерживаются более десяти электричек.