19 ноября 2017, 15:46
Житель Сургута выиграл 32 млн рублей в лотерее
Житель города Сургут выиграл в лотерею 32 410 993 рубля. Об этом сообщает РБК.
Мужчина купил счастливый билет за 50 рублей.
По данным государственной лотереи «Столото», жителю Сургута удалось угадать шесть чисел, а до суперприза ему не хватило всего лишь одного номера.
Ранее в аналогичной лотерее победила жительница Воронежской области – 63-летняя пенсионерка Наталья Власова. Она выиграла 506 млн рублей.
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