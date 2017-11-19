Житель Сургута выиграл 32 млн рублей в лотерее

Житель города Сургут выиграл в лотерею 32 410 993 рубля. Об этом сообщает РБК.

Мужчина купил счастливый билет за 50 рублей.

По данным государственной лотереи «Столото», жителю Сургута удалось угадать шесть чисел, а до суперприза ему не хватило всего лишь одного номера.

Ранее в аналогичной лотерее победила жительница Воронежской области – 63-летняя пенсионерка Наталья Власова. Она выиграла 506 млн рублей.