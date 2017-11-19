После ДТП в Марий Эл задержаны двое подозреваемых

Во время расследования уголовного дела о ДТП в Марий Эл с 15-ю погибшими задержаны два подозреваемых. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, на лесовозе использовались шины, не отвечающие требованием безопасности, в связи с чем на заснеженной дороги полуприцеп занесло, он выкатился на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Мерседес Спринтер».

«В связи с этим по подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель – 51-летний Ринат Маматов. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263.1 УК России (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев», — заявили в СК.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения и направит в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.