В Росгвардии сообщили о похищении пистолета у своего бойца в «Москва-Сити»

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что при инциденте на территории «Москва-Сити» у сотрудника ведомства был украден пистолет. Его слова приводит РБК.

По его словам, согласно предварительным оценкам, «в действиях сотрудников нарушений не выявлено». Хинштейн повторил, что сотрудники ФГУП «Охрана» не охраняли преступных авторитетов и действовали в рамках закона.

По словам советника, услышав шум на парковке, росгвардейцы «обнаружили конфликтную ситуацию между сотрудниками охранного предприятия и группой лиц» и «постарались пресечь развитие конфликта». «Сделав это, они вернулись в машину. Через некоторое время, однако, конфликт разгорелся вновь. Двое сотрудников ФГУП «Охрана», чтобы не допустить нарушения общественного порядка, повторно вошли в здание, но подверглись нападению», — заявил Хинштейн.

Как отметил советник, у одного из раненых был похищен пистолет Макарова, «когда он потерял сознание».