ГД предостерегла США от поставок оружия Украине

Председатель комитета Госдумы по обороны Владимир Шаманов заявил, что поставки американского оружия Украине могут «взорвать» ситуацию в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти "хотелки" Климкина резко дестабилизируют состояние, уже сложившееся в определенной степени, хоть какое-то подконтрольное для международных организаций и для жителей в зоне конфликта», — отметил Шаманов.

Депутат считает, что перечисленное Киевом вооружение, которое он хотел бы получить от Вашингтона, является наступательным, и такие поставки станут безответственным шагом.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ждет от США поставок противоракетных комплексов Javelin, дронов, контрбатарейных систем и средств для кибервойны.