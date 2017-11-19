В США задержан мужчина при попытке попасть в Белый дом

Американская секретная служба сообщила о том, что задержан мужчина, который пытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне.

«Человек пытался перепрыгнуть через велосипедное ограждение вдоль линии северного ограждения Белого дома. Он был немедленно взят под стражу», — отметили в службе.

В связи с проведением операции на какое-то время пришлось перекрыть пешеходное движение в районе Белого дома.