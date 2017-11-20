Курортный сбор в Крыму составит 10 рублей в день

Курортный сбор в Крыму составит 10 рублей за сутки. Его будут взимать с 1 мая по 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие положения вытекают из проекта регионального закона, который утвердил 20 ноября комитет Госсовета Крыма по туризму.

По словам председателя комитета Алексея Черняка, сбор будет взиматься только в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Деньги будут брать только за полные сутки проживания в отеле, без учета дней заезда и выезда.

При этом от уплаты сбора будут освобождены граждане не менее 20 категорий граждан. В их числе - жители полуострова и несовершеннолетние.

Парламент региона рассмотрит законопроект 29 ноября.