Роберт Мугабе в обращении к народу ничего не сказал о своей отставке

Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу ничего не сказал о своей отставке, но пообещал руководить конгрессом правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт»(ZANU PF). Как уточняет агентство AFP, он состоится в декабре.

«Съезд партии должен состояться через несколько недель, и я буду им руководить», — заявил Магубе. Он добавил, что события последней недели не представляют опасности для его власти как главы государства и главнокомандующего.

Заявление было сделано вопреки прогнозу источника западных СМИ, который сообщил о переговорах Мугабе с военными и его предварительном согласии на отставку. Также стало известно о предстоящем телеобращении президента к населению, во время которого он должен был подтвердить свое намерение отойти от власти.