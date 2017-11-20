СМИ узнали о массовой перерегистрации ИП из-за «черных списков» ЦБ

Попавшие в списки сомнительных клиентов ЦБ российские компании вынуждены ликвидироваться и регистрироваться заново. Об этом РБК рассказал информированные источники.

«У компании или ИП, попавших в такой список, просто нет альтернативы, ведь механизма реабилитации, позволяющего быстро исключиться из черных списков, даже если ИП или ООО попали туда по формальному признаку, нет», — отметил один из собеседников издания.

Из-за «черного списка» ЦБ, рассылаемого регулятором в другие кредитные организации, с компаниями отказываются работать другие банки. Поэтому бизнесмены регистрируют новые предприятия на родственников или знакомых.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в октябре число ликвидированных ИП возросло на 10 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. На такую же цифру увеличилось количество вновь зарегистрированных ИП.

Старший партнер DS Law Олег Понамарев заявил РБК, что «черные списки» ЦБ не являются основанием для отказа сотрудничать, но банки не хотят брать на себя риски и проводить дополнительную проверку.