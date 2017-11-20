СМИ узнали о жалобе предпринимателей Путину на новые сборы

Президенты бизнес-объединений РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» написали президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором пожаловалось на введенные правительством новые фискальные нагрузки. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, бизнесу придется доплатить в 2018 году свыше 100 млрд рублей.

В письме на имя президента представители объединений констатируют нарушение моратория на повышение налоговой нагрузки, введенного в 2014 году до конца 2018 года. С того момента было введено множество платежей и сборов, формально налогами не являющимися.

Например, в проект бюджета внесены сразу три новых платежа — пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения и инвестиционный сбор в морских портах (25%).

Второе, фактически, финальное чтение бюджета состоялось 17 ноября, и изменить его параметры будет сложно. Однако эксперты издания утверждают, что можно остановить подготовку подзаконных актов, необходимых для сбора платежей.