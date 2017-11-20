Госдума рассмотрит запрет криминальной субкультуры в соцсетях

Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете распространения в соцсетях рекламы криминальной субкультуры. Об этом он сообщил ТАСС.

По его мнению, популяризация в интернете и СМИ преступного образа жизни представляет не меньшую опасность, чем пропаганда экстремизма и суицида.

В тексте законопроекта запрещается распространение информации о социокультурных ценностях преступного мира и создание привлекательного образа криминального поведения. Соответствующие поправки должны будут также внесены в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Антон Беляков заявил агентству, что в российском законодательстве формально отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, представляющей для общество большую опасность.

«Сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечает сенатор Антон Беляков.

По его информации, действующее в РФ неформальное молодежное объединение пропагандирует воровские и тюремные понятия и собирает деньги на так называемый «общак».