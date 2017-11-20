Школьника из Нового Уренгоя осудили за слова о «невинно погибших» солдатах вермахта

В прокуратуру и ФСБ пожаловались на старшеклассника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко. Выступая 19 ноября в бундестаге в Берлине, он рассказал о солдате вермахта, погибшем в советском плену, а также заявил, что многие погибшие немцы не хотели войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выступление школьника было приурочено к Дню скорби, который отмечается в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия. Его рассказал был посвящен ефрейтору Георгу Йохану Рау, попавшему в плен «в так называемом сталинградском котле» и в 1943 году умершем «от тяжелых условий плена».

Десятниченко рассказал, что он лично посетил захоронение солдат вермахта около Копейскаи увидел безымянные могилы, которые навели его на мысли о том, что «многие хотели жить мирно и не желали воевать... испытывали невероятные трудности во время войны».

Школьник заявил, что он надеется, что «на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн».

На речь старшеклассника пожаловалась депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина. Она также обратилась в департамент образования и в гимназию, где учится Десятниченко.

«Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект. Вот что меня поразило больше всего — что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как "сражались", "павшие солдаты в боях", "так называемый сталинградский котел"… Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны», — заявила Кукушкина в комментарии «Комсомольской правде».

За школьника уже заступился, как сообщает Znak.com, глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. Он отметил, что ученик «поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно».

«Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — заявил Костогриз.

По мнению руководителя пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Надежды Носковой, которое она выразила в комментарии РИА Новости, при обсуждении этого выступления был «смещен акцент».

«Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться», — отметила Носкова.

Тем не менее, комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству ЯНАО с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, где учится молодой человек.