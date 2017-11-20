СМИ узнали о допросе свидетелей перестрелки в «Москва-Сити»

После допроса задержанных по делу о перестрелке в «Москва-Сити» отпустили под обязательство о явке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он сообщил, что их отпустили из-за отсутствия доказательств их вины и не уточнил, о скольких людях идет речь.

«Подозреваемых по делу технически пока нет, однако следствие пока собирает доказательную базу и устанавливает дополнительные обстоятельства», — сказал он.

Драка со стрельбой произошла 17 ноября в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника Росгвардии. Следователи возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц. Позднее стало известно о задержании шестерых человек. Дело было передано в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления.