Опрошенные россияне рассказали о главном недостатке Путина

В ходе опроса общественного мнения, проведенного «Левада-центром», 15% россиян заявили о том, что Путин «забыл о простых людях».

Десятая часть участников опроса считают, что он слишком «мягок по отношению к министрам». Уверены в том, что он не борется с коррупцией и «развел вокруг себя воров», 7% респондентов.

Наиболее положительными чертами президента участники опроса назвали мужество (19%), защищающую от Запада внешнюю политику (18%) и опыт правления (16%).

«Государство в народном сознании воспринимается как сильное или слабое. Альтернативой слабому государству является порядок, отсюда и набор положительных качеств президента в глазах респондента — сильный, настоящий мужик», — заявил РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В ходе опроса также выяснилось, что 31% опрошенных россиян считает, что президент получает от своего окружения полную информацию о ситуации в стране. О том, что Путин узнает неполные или искаженные данные сообщили 42% респондентов, 16% уверены, что положение в стране от него скрывают.

Участники опроса (51%) заявили, что российский президент в первую очередь заботится о силовиках. Респонденты также предположили, что он защищает интересы олигархов (35%) и чиновников (31%).

В опросе приняли участие 1600 человек из 48 регионов страны 20-24 октября 2017 года.