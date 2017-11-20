Пятая часть россиян высказала недовольство школами

В результате проводимого по заказу правительств мониторинга РАНХиГС стало известно, что в России каждый пятый родитель имеет претензии к школам. Исследование проводилось в течении четырех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяну Клячко.

О своем недовольстве нехваткой учителей и качеством оснащенности школ заявили 20% опрошенных. Довольны качеством преподавания 86% респондентов, которые сочли уровень школьного обучения достаточно высоким.

Татьяна Клячко сообщила «Известиям», что рост недовольства невелик, но увеличение его доли является негативной тенденцией. В основном, рост отрицательного мнения отмечается за счет родителей учеников сельских школ и в небольших населенных пунктах, так как в результате оптимизации за последние десять лет количество учителей там сократилось с 50 до 24 тысяч человек.