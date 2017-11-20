В Киеве задержан подозреваемый в убийстве Пола Хлебникова

На Украине по запросу РФ задержан подозреваемый в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов. Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«17 ноября в Киеве задержан Магомед Дукузов, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова», — сообщила она агентству.

По сведениям Интерпола, уроженец Чечни участвовал в совершении нескольких заказных убийств. В СБУ сообщили, что после бегства из России Дукузов на Украине занимался вымогательством денег у частных предпринимателей в составе преступной группировки. В настоящий момент решается вопрос об избрании Дукузову меры пресечения и экстрадиции его в Россию.

Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года.