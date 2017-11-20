20 ноября 2017, 20:10
Посольство РФ в Сирии пострадало при минометном обстреле
Посольство России в Сирии оказалось в зоне минометного обстрела. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
«20 ноября около 10.35 местного времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения», — отметили в ведомстве.
Пострадавших при инциденте нет.
По итогам атаки МИД выступил с ее осуждением, призвав западных коллег также дать публичную оценку инциденту.
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