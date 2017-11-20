Кремль пообещал рассмотреть жалобы бизнеса на новые сборы

Направленное в Кремль письмо представителей четырех бизнес-организаций с жалобой на нарушение правительством налогового моратория обязательно будет рассмотрено. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там речь шла о том, что оно (письмо) было отправлено в пятницу. Поэтому пока я не знаю, попало ли оно к нашему экспертному управлению. Но в любом случае оно будет рассматриваться. Вы знаете, что в целом, безусловно, президент достаточно часто и регулярно, что называется в режиме онлайн работает вместе с правительством, постоянная серия совещаний по экономическим вопросам. Поэтому в данном случае здесь можно говорить о полной синхронизации в работе правительства и президента», — сказал Песков.

Ранее мы сообщали, что представители РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на систематическое повышение фискальной нагрузки. По подсчетам экспертов бизнес-объединений, в 2018 году предпринимателям придется дополнительно выплатить свыше 100 млрд рублей из-за принятых правительством новых сборов.