20 ноября 2017, 15:09
Сбившая мальчика в Балашихе подаст иск против его отца
Сбившая мальчика в подмосковной Балашихе Ольга Алисова обжаловала приговор. Суд приговорил ее к трем годам колонии-поселения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр», — отметила адвокат Наталья Куракина.
Теперь защита также готовит иск к отцу погибшего ребенка.
«Мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Шимко», — заявила Куракина.
Отметим, что, помимо дачи срока, суд постановил взыскать с осужденной 2,5 млн рублей.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое