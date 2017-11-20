Сбившая мальчика в Балашихе подаст иск против его отца

Сбившая мальчика в подмосковной Балашихе Ольга Алисова обжаловала приговор. Суд приговорил ее к трем годам колонии-поселения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр», — отметила адвокат Наталья Куракина.

Теперь защита также готовит иск к отцу погибшего ребенка.

«Мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Шимко», — заявила Куракина.

Отметим, что, помимо дачи срока, суд постановил взыскать с осужденной 2,5 млн рублей.