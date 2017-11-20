Источник сообщил о покупке Foodfox сервисом «Яндекс.Такси»

Компанию по доставке еды из ресторанов Foodfox приобрело «Яндекс.Такси», пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Издание отмечает, что покупка компании стала следствием объединения «Яндекс.Такси» и Uber, у которого уже есть собственный сервис по доставке еды UberEATS.

«У UberEATS слабые позиции на российском рынке, но раз уж он вошел в периметр сделки — надо с ним что-то делать», — заметил собеседник РБК.

Сумма сделки с Foodfox составила менее 10 млн долларов.

«У компании замедлилось развитие, нужны были деньги, но из-за невысоких показателей найти инвестора сложно. В итоге не оставалось выбора, кроме как продаться «стратегу», — сообщил источник издания.

Собеседник РБК также рассказал, что Uber и «Яндекс» планируют инвестировать в совместное предприятие 225 млн долларов и 100 млн долларов соответственно.