Ирина Яровая призвала отказаться от гендерного равенства

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Всероссийском молодежном форуме Госдумы заявила о поддержке «женских привилегий» и выступила против равенства между полами, сообщает РИА Новости.

«Когда за рубежом встречаюсь с коллегами, которые одержимы идеей гендерного равенства, я говорю, что мы против гендерного равенства, они настораживаются. Мы в России за женские привилегии, и мы настолько к этому привыкли, что сейчас бороться за равенство — значит, отказаться от своих привилегий»,— подчеркнула она.

По мнению Яровой, из-за гендерного равенства придется отказаться от «обыденных человеческих отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание». Борьба за гендерное равенство, по ее словам, «приводит к тому, к чему приводит» — к тому, что вместо «беременной женщины» появляется «беременный человек»

Речь идет о законопроекте 2003 года «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин», реанимированном депутатами Госдумы. В рамках проекта предлагается ввести квоту на женщин в руководстве госорганов и следить за равным размером зарплат у обоих полов.