«Альтернатива для Германии» призвала Меркель к отставке

Лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд и Алиса Вайдель выступили с обращением к канцлеру Ангеле Меркель, призвав ее уйти в отставку после провала переговоров по формированию коалиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера», — отметил Гауланд. Сто отметить, что он возглавляет фракцию «АдГ» в бундестаге.

Объединение с христианско-демократической партией Меркель в бундестаге ранее исключили и «Зеленые».

Кроме того, от коалиции отказалась Свободная демократическая партия Германии.

Теперь бундестаг, с большой долей вероятности, ожидают перевыборы. По мнению экспертов, Меркель не удастся сохранить свой пост.