В Зимбабве готовят импичмент Мугабе

На рассмотрение парламента Зимбабве правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» (ZANU-PF) вынесла проект документа, в котором президент страны Роберт Мугабе обвиняется в спаде экономики и неуважении к закону. Как сообщает Reuters, его называют «источником нестабильности» и призывают вынести «Великому старику» импчимент.

Ранее правящая партия предлагала 93-летнему Мугабе добровольно отказаться от власти, и он пообещал сделать это в обращении к нации. Однако в последний момент отказался читать составленный текст и заявил, что остается.

Позднее СМИ сообщали, что президент согласился на отставку при соблюдении ряда условий, в том числе статуса неприкосновенности его и супруги.

Теперь правительство объявит импичмент бывшему герою антиколониальной борьбы. Скорее всего, это произойдет в ближайшие 24 часа.