Управление СК по особо важным делам будет расследовать стрельбу в «Москва-Сити»

Старший помощник руководителя управления по расследованию особо важных дел столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что дело о перестрелке в «Москва-Сити» передано в ее подразделение.

«По поручению руководителя ГСУСК по Москве Александра Дрыманова уголовное дело… передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления», — сказала она.

Ранее стало известно о драке со стрельбой, происшедшей 17 ноября в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». Пострадали шесть охранников, в том числе, два сотрудника Росгвардии. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

На месте перестрелки были обнаружены 15 гильз и восемь пуль, сообщил РБК источник в МВД. Другой источник сообщил о применении в драке холодного оружия.