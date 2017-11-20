Путин и Песков наблюдают за формированием коалиции в правительстве ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин наблюдает за процессом формирования парламентской коалиции в Германии. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии. Мы желаем скорейшего и успешного завершения этого процесса. Президент Путин традиционно выступает за сохранение и дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Германией и Россией, потому что связаны с этим экономические интересы», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что формирование парламентской коалиции, в любом случае, внутренне дело Германии.

Ранее стало известно, что после провала переговоров по заключению союза немецких партий, лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд и Алиса Вайдель призвали канцлера Ангелу Меркель уйти в отставку.