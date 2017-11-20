20 ноября 2017, 13:45
ФАС не нашла нарушений в жалобе на цены iPhone X
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверила российские цены на iPhone X корпорации Apple и не нашла признаков нарушения антимонопольных законов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Одинаковые розничные цены на старте продаж могли быть причиной повышенного спроса, превышающего предложение.
«ФАС России проверила доводы, изложенные в жалобе гражданина на возможное нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в координации дистрибьютором модели смартфона Apple iPhone X 256 GB экономической деятельности ресселлеров этой модели», — отметили в пресс-службе.
В антимонопольном ведомстве заявили, что со временем степень дифференциации розничных ценна новые модели смартфонов Apple iPhone возрастет.
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