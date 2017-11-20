Тельман Исмаилов заявил о своей непричастности к организации убийств

Бизнесмен Тельман Исмаилов дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором он заявил о своей непричастности к организации убийств в России.

«Сегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится? Я настаиваю на своей непричастности и смогу это доказать», — отметил он.

По словам бизнесмена, он «не совершал за свою жизнь ни одного преступления».

Отметим, ранее по решению Басманного суда Москвы был также заочно арестован брат Исмаилова Вагиф. Его наравне с братом считают причастным к убийствам.