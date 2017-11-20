Спасатели зафиксировали стук в районе поисков аргентинской подлодки

Сонарные системы двух кораблей Военно-морского флота Аргентины зафиксировали шумы, напоминающие удары металлическим предметом по корпусу корабля. Как сообщил CNN один из старших офицеров МВС США, экипажи терпящих бедствие подводных лодок стучат по корпусу субмарин, чтобы привлечь внимание проходящих кораблей.

Странные звуки были замечены в 35-мильной области, примерно в 330 милях от побережья Аргентины. Американский офицер отметил, что эти воды чрезвычайно глубоки, и поиск в них осуществляет самолет ВМС США P-8A Poseidon, известный как «охотник на субмарины». Однако усилия военных пока не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что подводная лодка San Juan и 44 члена экипажа направлялись в порт приписки Мар-дель-Плата. Последний раз субмарину видели в заливе Сан-Хорхе, в нескольких сотнях километров от побережья Патагонии в южной части Аргентины. Издание отмечает, что эта область печально известна сильными штормами.