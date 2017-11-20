20 ноября 2017, 12:58
Путин пожелал патриарху Кириллу не перетрудиться
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Всея Руси Кирилла с 71-м днем рождения и подарил ему картину художника Владимира Лаповка «Успенский собор Кремля», сообщает РИА Новости.
«Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать, пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать», — пожелал Путин патриарху.
Глава РПЦ сердечно поблагодарил российского лидера за «соработничество» на благо людей и страны. Он также заявил, что подаренная ему картина приятна и хорошо написана.
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