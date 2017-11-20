Путин пожелал патриарху Кириллу не перетрудиться

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Всея Руси Кирилла с 71-м днем рождения и подарил ему картину художника Владимира Лаповка «Успенский собор Кремля», сообщает РИА Новости.

«Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать, пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать», — пожелал Путин патриарху.

Глава РПЦ сердечно поблагодарил российского лидера за «соработничество» на благо людей и страны. Он также заявил, что подаренная ему картина приятна и хорошо написана.