Убийца Чарльз Мэнсон умер в заключении

Чарльз Мэнсон, осужденный за целую серию убийств, скончался в американской тюрьме. Об этом сообщает Associated Press.

Мэнсону было 83 года.

По словам сестры убитой Мэнсоном актрисы Шерон Тейт Дебры, он умер в 20:13 вечером 19 ноября (7:13 утра 20 ноября по Москве). Об этом женщина рассказала TMZ.

Ранее Мэнсона госпитализировали из тюрьмы, поскольку его состояние резко ухудшилось. Врачи обнаружили у него внутреннее кровотечение.

Убийцу уже госпитализировали в январе этого года. В тот момент у него обнаружили серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта.

Напомним, в 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны «Семья» убил в Лос-Анджелесе беременную супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Его признали виновным еще в двух убийствах. Изначально убийцу и его сообщниц приговорили к смертной казни, но в Калифорнии данная мера была отменена в 1972 году, и убийцы избежали наказания.