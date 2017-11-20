Сорванные переговоры немецких партий могут привести к перевыборам бундестага

Свободная демократическая партия (СвДП) отказалась продолжить консультации, проводившиеся для создания коалиции «Ямайка» (по цветам партий, совпадающим с цветами флага островного государства в далеком от Берлина Карибском море), сообщает ТАСС.

Переговоры представителей партий консерваторов, «зеленых» и либералов были задуманы для успешного формирования правительства Германии. После ухода СвДП христианско-демократическая партия Ангелы Меркель и «зеленые» потеряли шанс получить большинство в Бундестаге. Наблюдатели утверждают, что сложившееся положение может впервые за послевоенную историю Германии привести к перевыборам федерального собрания страны. Эксперты высказали мнение, что Ангела Меркель потеряла возможность стать канцлером в четвертый раз. Одной из важнейших тем переговоров была миграционная политика Германии.

Немецкий канцлер заявила, что вместе с однопартийцами продолжит «нести ответственность за страну», сообщают РИА Новости.

«Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — заявила Меркель. Она подчеркнула, что продолжает надеяться на компромисс.