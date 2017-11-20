Меркель отказалась уходить в отставку

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не собирается в отставку, так как не видит в этом смысла. Об этом сообщает Reuters.

Меркель отметила, что она готова находиться на своем посту еще четыре года. Канцлер пояснила, что сейчас важно продемонстрировать Европе стабильность в Германии.

Отметим, что с призывом к Меркель уйти в отставку выступила партия «Альтернатива для Германии». Это заявление прозвучало после того, как «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии отказались войти в коалицию с блоком Меркель в бундестаге.