Мать и сестра полковника Захарченко выехали за пределы России

Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко выехали за границу, пишет РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

Собеседник агентства сообщил, что они уехали из-за постоянных обысков и прочих обстоятельств, связанных с уголовным делом Захарченко. Так как обе женщины проходят как свидетели, не выпускать их из страны формальных оснований не было.

Прокурор Сергей Бочкарев рассказал «Интерфаксу», что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире его сестры 8 млрд рублей.

«Уважаемые адвокаты почему-то не заметили в материалах дела тетрадку, которая была найдена в той самой квартире на Ломоносовском проспекте, где обнаружили более 120 млн долларов и другие существенные денежные средства. Это тетрадочка на 12 листиков в линеечку. В ней мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, их конспектирование. <…> Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она в прошлом педагогический работник – преподаватель математики», – сказал прокурор.

Отметим, ранее мать и сестра Захарченко утверждали, что обнаруженные деньги им подкинули.