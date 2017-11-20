Президент ФРГ потребовал сформировать новое правительство

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал партии к формированию правительства по итогам выборов 24 октября, сообщает РИА Новости.

В противном случае будет создано правительство меньшинства, чего в Германии пока не было, или состоятся новые выборы, которые еще ни разу не проводили так быстро.

«Это момент, в который все участники должны сделать паузу и переосмыслить свою позицию. Все избранные в бундестаг политические партии должны действовать на общее благо. Я ожидаю от участников переговоров демонстрации готовности сформировать правительство в обозримом будущем», — сказал Штайнмайер.

Глава фракции «Зеленых» в Бундестаге Антон Хофрайтер заявил, что, если будут проведены новые переговоры, то он примет в них участие.

«Если будут новые выборы, мы пойдем с нашими идеями на новые выборы, если будут новые идеи – нужно посмотреть, будет ли там нечто разумное, "Зеленые" "в любой момент готовы к переговорам», — отметил он.

Ранее стало известно, что «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии отказались сотрудничать с христианско-демократической партией Меркель. Лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» призвали Ангелу Меркель уйти в отставку.

Эксперты называют политический кризис в ФРГ крупнейшим за послевоенное время.