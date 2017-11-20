Глава Минкомсвязи исключил легализацию биткойнов в РФ

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил «Интерфаксу», что биткойны никогда не будут узаконены в России.

«Биткойны — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткойны как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации», — сказал Никифоров.

Однако министр не исключил применение технологии блокчейна, он заявил, что это «вполне возможно».

Капитализация биткойна на сегодня достигла 133,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что курс биткоина поднялся до 8000 долларов.