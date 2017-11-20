20 ноября 2017, 18:46
Караченцов успешно начал курс лечения от рака
Актер Николай Караченцов успешно прошел первый курс химиотерапии, сообщил «Звезде» его сын Андрей Краченцов.
«Сейчас первый, потом через три недели второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определиться, насколько выбранная методика эффективна», — рассказал Андрей телеканалу.
Он также сообщил, что отец все время лечения будет находиться дома, а на курсы химиотерапии приезжать раз в три недели. Затем соберется консилиум врачей, который решит, насколько успешным было лечение.
Андрей Караченцов также рассказал, что после первого курса химиотерапии отец побывал на горе Афон в Греции. Актер жил в монастыре, где приложился ко всем святыням.
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