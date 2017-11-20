В Москве суд уменьшил срок участнику протестов 26 марта

Тверской суд Москвы до года и 6 месяцев смягчил приговор участнику несанкционированного митинга 26 марта Алексею Политикову. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Как объяснила агентству пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, снижение срока связано с переквалификацией обвинения.

«Суд исключил квалифицирующий признак "применение насилия, не опасного для жизни", признал виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, и снизил срок наказания», — сказала она.

Как сообщил Бадамшин, его подзащитный признал свою вину, раскаялся и извинился.