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20 ноября 2017, 13:39
археология Нидерланды физическая антропология

Деревянные башмаки вызывали остеохондрит у голландских крестьян

Western University

Археологи и антропологи пришли к выводу, что традиционные деревянные башмаки голландских крестьян становились причиной серьезной патологии костей ног.

Исследование было проведено на основе раскопанного в 2011 году сельского кладбища XIX века возле деревни Мидденбемстер в провинции Северная Голландия. Захоронения должны были перенести на новое место, но перед этим ученые успели подвергнуть костные останки комплексному изучению. Целью проекта было получить объективные данные о рационе, состоянии здоровья, распространенных травмах нидерландских крестьян той эпохи. Для этого ученые из Лейденского университета и их коллеги из Западного университета канадской провинции Онтарио использовали различные методы исследования, включая анализ стабильных изотопов и масс-спектрометрию.

Профессор Андреа Ватер-Рист (Andrea Water-Rist) и ее коллеги изучили пятьсот скелетов мужчин, женщин и детей. Большинство останков хорошо сохранилось. С удивлением ученые обнаружили, что у жителей Мидденбемстера была широко распространение редкая костная патология – рассекающий остеохондрит (болезнь Кёнига). При рассекающем остеохондрите разрушается часть хрящевой ткани, прилегающей к кости. С развитием болезни омертвевший участок хряща отделяется от кости и попадает в полость сустава. Остеохондрит вызывает боли в суставе и ограничение подвижности. Обычно он встречает примерно у 1 % населения и поражает разные суставы рук и ног. В Миддернбемстере рассекающий остеохондрит был у 13 % жителей, причем встречался только в суставах ступни.

Обитатели деревни занимались сельским хозяйством. Их труд был довольно тяжелым и связанным с серьезными нагрузками на кости ног. Но одного этого недостаточно, чтобы объяснить такое распространение рассекающего остеохондрита. Исследователи пришли к выводу, что решающую роль здесь сыграли кломпы – традиционные деревянные башмаки. Сейчас кломпы в Голландии носят редко, в основном они изготавливаются в качестве сувениров для туристов. Но в XIX веке в сельской местности они еще были распространены. Вырезанные из цельного куска дерева башмаки не промокали, а положенная внутрь солома делала их достаточно теплыми. Но подошва кломпов была жесткой и, по словам Андреа Ватер-Рист, хорошо передавала физические нагрузки на суставы стопы. Повторяясь изо дня в день, такое воздействие приводило к развитию остеохондрита.

Результаты исследования опубликовал International Journal of Paleopathology.

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