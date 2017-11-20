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20 ноября 2017, 15:30
биология биоразнообразие моллюски

Один вид голожаберных моллюсков разделили на четыре

Placida cremoniana
Placida cremoniana
Izuzuki Diver/CC BY-SA 2.5

Профессор Университета штата Калифорния Патрик Круг (Patrick Krug) и его коллеги пришли к выводу, что широко распространенный вид голожаберных моллюсков, известный под научным названием Placida cremoniana, на самом деле представляет собой четыре разных вида. Один из новых видов был назван в честь бывшего президента США Барака Обамы.

Вид Placida cremoniana был известен ученым с 1892 года. Это небольшие лишенные раковины моллюски, длиной не более трех сантиметров, ползающие по морскому дну. На переднем конце их тела находится пара щупалец, а всё тело покрыто выростами – кожными жабрами. Различить различные виды среди Placida cremoniana профессор Патрик Круг и его коллеги смогли при помощи как внимательного изучения строения и внешнего вида моллюсков, в частности их окраски, так и с помощью анализа их ДНК.

В итоге только один из четырех видов, распространенный в Средиземном море, сохранил за собой название Placida cremoniana. Другой вид, встречающийся у Галапагосских островов, назван Placida brookae в честь подводного фотографа Брук Петерсон. В последние годы из-за потепления океанических вод, вызванного явлением Эль-Ниньо, этот вид сумел распространиться шире и теперь встречается у калифорнийского побережья в районе Лос-Анджелеса.

Два других новых вида встречаются в акватории Гавайских островов. Один из них – Placida kevinleei – получил название в честь подводного фотографа Кевина Ли, а другой - Placida barackobamai – назван в честь бывшего президента США Барака Обамы. По словам исследователей, эти они выразили свою благодарность Обаме за заботу о морском заповеднике Папаханаумокуакеа (Papahānaumokuākea). В 2016 году Барак Обама расширил охраняемую территорию примерно в четыре раза, что сделало Папаханаумокуакеа крупнейшим в мире морским заповедником. Ранее вклад Обамы в развитие заповедника уже отметили ихтиологи, назвавшие в его честь коралловую рыбу Tosanoides obama. Всего же в честь Барака Обамы названо одиннадцать видов животных.

Описание новых видов опубликовано в журнале Marine Biodiversity.

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