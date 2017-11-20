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20 ноября 2017, 10:30
экология

Зарастание торфяников способствует потеплению климата

Экотоны Западной Сибири
Экотоны Западной Сибири
Юрий Мазей

Сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова изучили свойства различных торфяных болот и заболоченных лесов в Западной Сибири. Ученые выяснили, что постепенное зарастание лесом торфяников способствует потеплению климата. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ) и опубликованы в журнале Science of the Total Environment, кратко о них рассказывается в пресс-релизе РНФ.

Торфяники – это природные экосистемы, состоящие из влаголюбивых растений и их остатков, образующих торфяные залежи. Эти объекты – огромные природные хранилища углерода. Несмотря на то, что торфяники покрывают лишь 3% земной поверхности, в них содержится количество углерода, эквивалентное половине находящегося в атмосфере в виде углекислого газа (CO₂). Даже относительно небольшие изменения в площади торфяников могут повлиять на климат. Их функционирование влияет на климат по всей Земле, приводя либо к поглощению углекислого газа из атмосферы (обратный парниковый эффект) или, напротив, к выделению углекислого газа и/или метана (парниковый эффект). Так, с начала голоцена (эпоха, длящаяся последние 12 тысяч лет вплоть до современности) торфяники, распространяясь по планете, способствуют снижению температуры, удаляя CO₂ из атмосферы, храня углерод в виде торфа.

«Мы исследовали в Западной Сибири пять экотонов – структур на границе открытых торфяных болот и заболоченных лесов. В результате проведенных работ мы выделили резко меняющиеся при переходе от открытых к залесенным участкам ландшафта типы экосистем с их специфическими свойствами: составом и структурой макро- и микробиоты, физическими и химическими характеристиками», – сообщил один из авторов исследования, руководитель гранта РНФ, доктор биологических наук, профессор кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Юрий Мазей.

Кроме того биологи изучили стратиграфические колонки – последовательно отложенные слои торфа – в открытой и заросшей лесом частях торфяника и на границе между ними. Оказалось, что граница между открытой и залесенной частями постоянно менялась последние 12 тысяч лет. В последнее время больше наблюдается зарастание торфяников лесом, соответствующее более теплому и сухому климату.

«Полученные данные позволяют заключить, что залесение болот снижает способность торфяников к накоплению углерода, способствуя формированию более теплого и сухого климата. Вероятно, в будущем потепление климата изменит растительный состав торфяников, что в конечном итоге отрицательно скажется на способности торфяных болот удалять из атмосферы углекислый газ. Чтобы понять, насколько открытый нами механизм универсален, нам будет необходимо провести подобные исследования и в других точках планеты, богатых торфяниками», – заключил Юрий Мазей.

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Пензенского государственного университета, Югорского государственного университета, Йоркского университета, Университета Эдж Хилл, Университета Ваикато, Университета высокогорий и островов Шотландии.

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