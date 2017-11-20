СМИ узнали о согласии Мугабе с условиями ухода в отставку

Началась подготовка к заявлению об отставке президента Зимбабве Роберта Мугабе, согласившегося с условиями ухода, сообщает телеканал i24 News Africa со ссылкой на близкого к переговорам источник.

Представители армии согласились на многие условия Мугабе, в том числе, на иммунитет ему и его жене Грейс, и сохранение частной собственности. Встречным условием стало признание действий военных конституционными.

После отстранения от должности первого секретаря партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) Роберту Мугабе было предложено уйти в отставку под угрозой импичмента. Он должен был объявить о своем уходе в обращении к нации 19 ноября. В последний момент отказался зачитывать подготовленное для него заявление, и сообщил, никуда не уйдет, а напротив, собирается в декабре 2017 года провести конгресс правящей партии.