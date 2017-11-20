В Белоруссии раскрыли украинскую шпионскую сеть

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии объявил, что задержанный ранее собкор украинского радио Павел Шаройко является руководителем раскрытой агентурной сети. Ведомство сообщило, что на самом деле журналист был кадровым сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

«В Беларуси Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр», — говорится в сообщении КГБ.

Ведомство отметило, что доказательства противоправной деятельности Щаройко получены, а сам он признал, что является полковником киевской военной разведки.

В связи с заведенным по факту шпионажа уголовным делом в Белоруссии объявлен персоной нон-грата курировавший деятельность разведчика советник посольства Украины Игорь Скворцов. Сведения о его причастности «Комсомольской правде» подтвердил представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин.