ВМС США направили на поиск аргентинской подлодки четыре дрона

На поиски пропавшей аргентинской подводной лодки военно-морские силы (ВМС) США отправили четыре необитаемых аппарата (ПНА), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление для прессы, сделанное ведомством.

«ВМС США отправили ПНА на поиски подводной лодки аргентинских ВМС San Juan в водах Южной Атлантики — один Bluefin 12D и три Iver 580», — сказано в документе.

Упомянутые устройства могут «изучать обширные районы океана» и способны создавать точное изображение изучаемого дна.

Кроме того, к поискам подлодки присоединится второй самолет Р-8. Таким образом, США направили в Аргентину три самолета, включая P-3 Orion, и две команды с глубоководными батискафами, способными вести поиски и произвести декомпрессию спасенного экипажа.

О потере связи с подводной лодкой San Juan Минобороны Аргентины сообщило 18 ноября. На борту субмарины находятся 44 члена экипажа. Никаких сигналов с подлодки не поступало с середины прошлой недели, сразу же начался ее поиск. 17 ноября операция перешла в стадию поисково-спасательной.