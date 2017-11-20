Капитализация китайского интернет-холдинга достигла уровня Facebook

Капитализация китайского интернет-холдинга Tencent пробила отметку в 500 млрд долларов. Сегодня во время торгов она достигала отметки в 511 млрд, пишет South China Morning Post.

Таким образом, цена за одну акцию поднималась до 54 долларов, дорожая на 4,12%.

Когда проводился листинг компании в 2004 году, стоимость акции составляла 3,7 гонконгского доллара.

Теперь Tencent стоит чуть меньше, чем такие гиганты как Apple (874 млрд), Alphabet (713 млрд), Microsoft (636 млрд), Amazon (544 млрд) и Facebook (522 млрд).

Стоит отметить, что к высокой отметке в 500 млрд долларов также приближается другая китайская компания Alibaba.

Напомним, Tencent является телекоммуникационной компанией, инвестирующей в интернет и телекоммуникации. Она имеет доли в китайских мессенджерах QQ и WeChat, а недавно приобрела долю в Snapchat.