Трамп объявит КНДР спонсором терроризма

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление Северной Кореи спонсором терроризма. Об этом сообщает AP.

По мнению Трампа, данное решение является давно назревшим шагом и частью американской кампании по оказанию максимального давления на КНДР.

Как, в свою очередь, уточняет AP, в Вашингтоне долго обсуждали этот момент. Как пример теракта было названо убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в малайзийском аэропорту. Кроме того, под это определение попала и гибель американского студента Отто Уормбира, который получил травмы во время нахождения в тюрьме КНДР.

