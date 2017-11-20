МИД РФ сообщил о создании ФСБ базы иностранных террористов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ФСБ создана база данных, содержащая сведения об иностранных террористах. Такое заявление прозвучало во время выступления министра в дипломатической академии Азербайджана, его трансляция ведется в periscope МИДа.

«Наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах», — отметил Лавров.

Кроме того, Лавров во время визита в Азербайджан подверг критике расследование ОЗХО-ООН по применению химического оружия в сирийском конфликте. По его словам, расследователи вели себя неправильно, используя данные неправительственных организаций, зачастую связанных с террористами. Его слова приводит РИА Новости.